Demo zu Resident Evil 7: Biohazard auch für Xbox One und PC

Die erweiterte Demo zu Resident Evil 7: Biohazard ist seit dem Wochenende für PS4 am Start. Die als "Beginning Hour" betiztelte Demo hat ein "Midnight"-Update erhalten, das neue Pfade im Anwesen der Bakers freischaltet und neue Spielinhalte zeigt. Die aktualisierte Demo ist mit Playstation VR kompatibel und zeigt auch 4K-Auflösung mit der Playstation 4 Pro. Die komplette Demo erscheint zudem erstmalig ab dem 9. Dezember 2016 für Xbox One und an dem 19. Dezember 2016 für PC.

