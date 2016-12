Die Story von The Last of Us: Part II dreht sich um Hass. Das hat Producer Neil Druckmann im Rahmen eines Panels auf der Playstation Experience ausgeführt. Man wolle und werde die Sache richtig machen, denn niemand sonst als das Studio selbst habe mehr Zeit in die Entwicklung beider Charaktere investiert und liebe sie mehr. KLingt gut. Druckmann bestätigte auch, dass das Spiel insgesamt viel größer ausgelegt sein soll als der Erstling.

