PaRappa The Rapper, LocoRoco und Patapon kommen als Remaster für PS4

Auf der Playstation Experience hat Sony bekanntgegeben, dass Parappa der Rapper, LocoRoco und Patapon als Remastered-Versionen auf die PlayStation 4 zurückkehren. All diese fröhlichen Klassiker kommen zusammen in einer Edition, die sich der verbesserter Grafikleistung der Playstation 4 Pro sichern und (zumindest dort) in 4K laufen sollen. Wird 2017 kommen, eine Demo von PaRappa the Rapper ist aber bereits ab heute im PSN-Store erhältlich.

