Auf der Playstation Experience 2016 wurde bekanntgegeben, dass Ni No Kuni II: Revenant Kingdom auf 2017 verschoben wurde. Wir werden das faszinierende RPG in diesem Jahr also nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ein konkreter Starttermin wurde noch nicht bekanntgegeben, wir halten euch aber mit Updates auf dem Laufenden. Derweil gibt es einen neuen Trailer, der zumindest schon einmal mächtig Lust auf das fertige Spiel macht.

