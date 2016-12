Releasedatum von Nier: Automata bekannt

Unter den vielen neuen Produkten, die heute Abend auf der Playstation Experience angekündigt wurden, hat sich auch Nier: Automata geschlichen. Wir wissen natürlich bereits, dass es kommt, doch Sony hat jetzt verraten, wann wir mit dem Action-Spiel rechnen dürfen. Nier: Automata erscheint am 7. März 2017 und in den kommenden Wochen wird es eine Demoversion geben, die uns allen einen ersten Einblick in das Abenteuer geben wird. Im Moment haben wir keine weiteren Details zu dieser Testphase, aber Platinum Games und Square Enix werden uns sicherlich schon bald darüber in Kenntnis setzen.

