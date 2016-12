Während der Playstation Experience 2016 wurde Marvel vs. Capcom Infinite, der neue Titel der berühmten Crossover-Kampfspiel-Serie, für die Playstation 4 angekündigt. Neues Gameplay wird es schon in Kürze auf dem Capcom-Pannel des Events geben, bis dahin msst ihr euch aber noch ein wenig gedulden. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ab sofort digital im PSN Store verfügbar ist.

Werbung: