Naughty Dog hat soeben Uncharted: The Lost Legacy angekündigt. Zu sehen ist ein grafisch äußerst beeindruckend inszenierter Gameplay-Clip, der Chloe Frazer in den Fokus rückt. Uncharted: The Lost Legacy wird ein Standalone-DLC werden, das sagt ja auch schon etwas über die Länge des Titels aus.

