Annapurna Interactive veröffentlicht What Remains of Edith Finch

Annapurna Interactive ist in der Videospielbranche ein klassischer Quereinsteiger, denn obwohl das Studio mit Games bislang nicht viel am Hut hatte, veröffentlichen sie Anfang des Jahres gleich zwei Projekte, die wir schon etwas länger auf dem Schirm haben. Eines ist What Remains of Edith Finch von Entwickler Giant Sparrow, Projekt Nummer Zwei ist bei einem Indieentwickler namens Mountains in Arbeit. Annapurna war in der Vergangenheit an Filmen wie American Hustle, Zero Dark Thirty und das überaus gelungene Foxcatcher beteiligt, wir hoffen deshalb, dass ihr Ausflug ins Videospielbusiness ein ähnliches Level an Qualität erfüllt.

Werbung: