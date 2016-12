The Last Guardian wird schon in Kürze erscheinen und während die Kollegen gerade wieder einmal über das Spiel und seine Eigenheiten diskutieren, müssen wir uns noch auf den Release am 6. Dezember gedulden. Sonys Product Manager Joe Palmer hat sich äußerst zufrieden zum Zustand der Vorbestellungen geäußert:

"Ich kann spezifische Details nicht kommentieren, aber ich darf sagen, dass die Vorbestellungen von The Last Guardian unsere Erwartungen übersteigen. Wir sehen eine überaus positive Reaktion auf die Collectors Edition im Besonderen, die trotz des hohen Preises ein großes Verlangen erkennen lässt."

Interessant ist auch seine Antwort auf den Hype, der mit diesem Spiel einhergeht. Palmer erklärte, dass sich das Team natürlich der enormen Erwartungen vieler Spieler bewusst ist und dass sie früh bemerkt haben, wie schwer es werden würde, all diese Bedürfnisse bei so vielen Spielern abzudecken. Deshalb gingen sie in der Vermarktung überhaupt nicht darauf ein. Für die Entwickler war es wichtiger, dass wir Spieler The Last Guardian spielen wollen, weil wir es wertschätzen und weil es uns interessiert. Nicht weil es so ein heikles Thema ist und jeder irgendwie schon einmal davon gehört hat. Wir finden, das ist eine angenehm nüchterne Betrachtung. Also was sagt ihr, vorbestellen oder nicht?