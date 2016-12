Gerücht: Kommt die zweite Generation nächste Woche für Pokémon Go?

Die Pokémon Go-Newsseite Go Hub spekuliert im Moment darüber, ob die zweite Pokémon-Generation schon in Kürze auch in Pokémon Go spielbar sein wird. Das alles geht zurück auf eine interne E-Mail an einen Starbucks-Mitarbeiter, der die Geschichte zu Reddit brachte. Ehrlich gesagt klingt das nicht sonderlich handfest und ob Ninantics Labs tatsächlich mit Starbucks kooperiert, bleibt ebenfalls abzuwarten. Der Leak bezieht sich jedenfalls explizit auf den 7. Dezember und damit werden wir schon in der kommenden Woche herausfinden, ob mehr als heiße Luft hinter diesen Informationen steckt. Könnten neue Pokémon euch wieder ins Spiel ziehen?

