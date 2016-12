Gerücht: Wann startet der Steam Winter Sale?

Jeder liebt die Steam Sales, außer vielleicht die Entwickler von teuren Videospielen. Da seit dem Herbst-Verkauf schon so viele Monde vergangen sind, müssen wir uns unbedingt mit der nächsten Saison beschäftigen und natürlich arbeitet Valve bereits daran. Auf NeoGAF kursiert das Gerücht, dass der Winter-Sale am 22. Dezember beginnt und bis zum 2. Januar bestehen soll. Natürlich ist das alles nur Gemunkel im Moment, doch Nutzer Tizoc hat sich in der Vergangenheit als solide Quelle für Steam-Leaks bewiesen. Im letzten Jahr hat der Winter Sale von Steam übrigens ebenfalls am 22. Dezember begonnen, wer hätte das gedacht? Zudem wissen wir ja eh, dass Valve zum Weihnachtsgeschäft etwas machen wird.

