Das Kill Squad kehrt für den heutigen Rainbow Six: Siege-Livestream zurück

Heute kehrt unser glorreiches Gamereactor Kill Squad zurück und die Jungs und Mädels sind bereit, in Rainbow Six: Siege zu rasieren. Das neue Update, Operation Red Crow, markiert ein neues Zeitalter in Ubisofts Team-Shooter und deswegen müssen wir zurückkehren und die Leute wissen lassen, wer der Boss ist. Magnus führt die Truppe, bestehend aus Thomas, Katrine, Lars und ihm, wieder zusammen, um 16:00 Uhr wird das Kill Squad die urbane Zerstörung zurückbringen. Zelebriert das mit uns im Livestream, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.

Werbung: