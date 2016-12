Schade, dass Hearthstones Murloc-Weihnachtsalbum nur ein Fake ist

Auf den diesjährigen Game Awards hat Blizzard eine besinnliche Weihnachtswerbung geschalten, die uns ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben hat. Der Clip zeigt ein fiktives Murloc-Musikalbum mit den besten Weihnachtssongs für Hearthstone: Heroes of Warcraft - vertont natürlich von Murlocs! Das "Murloc Winter Schleier Album" beinhaltet die weltbekannten Hits "Let It Ping, Let It Ping, Let It Ping', 'Murloc Bells' und 'We Wish You A Merry Murloc' (<3). Wer so verrückt ist und die angegebene Bestellhotline anruft, dürfte wohl nur mit (Spaß-)Fröschen sprechen, doch es ist einen Versuch wert. Ist das nicht die coolste Idee überhaupt? Was denkt ihr?

