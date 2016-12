Der neue Protagonist aus The Walking Dead ist ein alter Bekannter

Telltale Games haben auf der Bühne der Game Awards 2016 den neuen Protagonisten von The Walking Dead: A New Frontier angekündigt: Javier spielt schon seit dem Ausbruch der Apokalypse eine Rolle und dürfte Fans der ersten Stunde durchaus ein Begriff sein. Das Video zeigt darüber hinaus noch etwas, oder besser gesagt "jemanden", doch das zu entdecken, überlassen wir euch. Telltale hält zudem noch weitere Informationen für uns bereit, Season Three wird folglich in zwei Episoden erscheinen. Die erste wird bereits am 20. Dezember für PC, Konsolen und mobile Geräte kommen. Die Diskfassung, die beide Inhalte enthält, erscheint voraussichtlich im Februar 2017.

