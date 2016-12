Checkt Preys merkwürdige Fähigkeiten aus

Allem Anschein nach wird Prey ein völlig anderes Spiel, als noch sein namensgleicher Vorgänger, Prey (2006). Entwickler Arkane Studios (Dishonored 2) arbeiten an der neuen Version, in der sie simulieren wollen, wie sich der Kampf gegen eine feindliche Alienrasse gestaltet. Die feindlichen Lebensformen sind hart im Nehmen, doch zum Glück stehen uns verschiedenste Hilfsmittel wie Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung. Was ihr genau vom neuen Prey erwarten könnt, erfahrt ihr in unserer Vorschau, alles andere seht ihr im Trailer. Das Spiel erscheint 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

