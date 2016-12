Wir wissen bereits, dass Shovel Knight mit Specter of Torment ein Prequel in Form einer Erweiterung erhält - was bislang noch fehlte, war ein ordentlicher Trailer. Yacht Club Games hat genau das im Zuge der Game Awards 2016 nachgeholt. Specter of Torment wird ebenso wie die vorherige Erweiterung, Plague of Shadows, gratis erhältlich sein und ist für das Frühjahr 2017 geplant.

Werbung: