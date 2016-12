Prachtvoller Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Zelda-Fans, Nintendo hat eine tolle Überraschung für euch. Für die Games Awards 2016 hat das Unternehmen einen prachtvollen Trailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf den Titel noch einmal mächtig anheizt. Wenn uns nicht alles täuscht, erhalten wir darin sogar einen ersten Blick auf die Prinzessin Zelda selbst. Doch als wäre das nicht schon genug, gibt es noch ein ausführliches Gameplay-Video vom Treehouse-Team von Nintendo. Dort sehen wir unter anderem, wie sich verschiedene Spielstile spielen werden und welche Auswirkung die Einfuhr des Ausdauerbalkens hat. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde leider noch immer nicht verraten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint 2017 für Wii U und Nintendo Switch.

