Bulletstorm bekommt eine Frischzellenkur

Gearbox hat am Abend die Remastered-Version von Bulletstorm angekündigt. Die sogenannte Full Clip Edition ist in Entwicklung bei People Can Fly, die neben dem Hauptspiel alle bisherigen Inhalte portieren. Das Spiel wird natürlich einige grafische Verbesserungen umfassen, darunter 4K und einen PS4 Pro-Modus, doch das soll noch nicht alles sein. Spieler werden in der Lage sein, die Kampagne in einem neuen Spielmodus zu genießen, zudem wird es sechs neue Echo-Maps geben. Wer das Spiel vorbestellt, darf in der Rolle von Duke Nukem fiese Killserien hinlegen. Bulletstorm: Full Clip Edition erscheint am 7. Dezember für PC, PS4 und Xbox One.

