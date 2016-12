Telltale macht ein Guardians of the Galaxy-Abenteuer

Telltale Games und Marvel haben auf den Video Game Awards ein neues Telltale-Abenteuer zu Guardians of the Galaxy angekündigt. Vom Spiel selbst gab es noch nichts zu sehen, ein erster Teaser-Trailer zeigt lediglich Starlords ikonischen WalkMan. Auf der offiziellen Homepage findet ihr den Teaser, allerdings bietet die Seite im Moment nicht viel mehr. Guardians of the Galaxy - The Telltale Series erscheint für Konsolen, PC und mobile Plattformen.

