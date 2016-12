Psyonix haben eine neue Karte für Rocket League angekündigt. Die Karte heißt Starbase Arc und erinnert an Halo (den planetenartigen Ring, nicht die Spiele). Die Map gibt es gratis, nebenbei werden weitere kostenpflichtige Autos veröffentlicht. Beide Inhalte erscheinen am 7. Dezember für PC, PS4 und Xbox One.

