Neverwinter Nights 48 Stunden gratis bei GOG.com

Der polnische Downloaddienst GOG.com <a hre"https://www.gog.com/news/the_amazing_world_of_neverwinter_nights_mods">verschenkt</a> in den kommenen 48 Stunden die Diamond Edition von Neverwinter Nights. Einfach so. Wer ein Exemplar des D&D-Klassikers von Bioware inklusive aller offiziellen Erweiterungen und digitaler Dreingaben, dem offiziellen Soundtrack, einer Karte, Handbüchern und mehr haben will, muss einfach nur auf der Seite vorbei. Die Polen feiern damit den Beginn ihres winterlichen Sonderverkaufs.

