Nach dem Update von neulich kann man sich in No Man's Sky nun auch einigeln auf einem Planeten und sich eine Basis bauen. Echte Experten bauen sich natürlich eine superhohe Basis, wie man bei Imgur bestaunen kann. Natürlich muss man di ePC-Version nutzen und ein bisschen an den Dateien rumfummeln (jaja, vorsichtig bitte!), um das Baulimit weiter auszureizen. Trotzdem allemal lustig!

