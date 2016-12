Pokémon Sonne/Mond verkauft 3,7 Millionen Einheiten in USA

Nintendo hat von Pokémon Sonne/Mond satte 3,7 Millionen Einheiten in den USA verkauft. Es sind damit die sich am schnellsten verkauften Spiele von Nintendo in den USA - und zwar aller Zeiten. Nintendo hatte schon in Japan und Europa beeindruckende Verkaufszahlen gemeldet. Insgesamt haben sich locker 7,2 Millionen Einheiten in den drei Regionen verkauft. Insgesamt hat Nintendo von dem Franchise mittlerweile 280 Millionen Exemplare verkauft seit 1996. Wer will: Hier ist unser Kritik zu dem Monster-Rollenspiel.

Werbung: