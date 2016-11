Top-Down-Team-Shooter Games of Glory für PS4 und PC gratis

Das französisch-schwedische Studio Lightbulb Crew (ehemalige Entwicklern von Ubisoft und DICE) bringt den Top-Down-Team-Shooter Games of Glory für PS4 und PC. In Games of Glory müssen die Spieler eng in schnellen 5v5- oder 3v3-Matches zusammenarbeiten, um gegen die Kontrahenten erfolgreich zu sein. Sie können dabei auf eine Kombination von Shooter-Mechaniken, Nahkampfangriffen und Charakterfähigkeiten zurückgreifen. Games of Glory bietet zum Launch im Frühjahr 2017 eine vollständige Cross-Plattform-Spielerfahrung zwischen PS4 und PC - und all dies Free-to-Play.

Die Spieler können aus 15 einzigartigen Klonen, unterteilt in fünf Klassen, auswählen und in die Schlacht ziehen. Jeder Klon verfügt dabei über einzigartige Talente und Fähigkeiten. Während der einzelnen Spielrunden sind die Spieler in der Lage, ihren Charakter mit 50 frei wählbaren Waffen auszurüsten und diese auch noch jeweils aufzuwerten, darunter Schrotflinten, Gewehre, Pistolen, Raketenwerfer oder Nahkampfwaffen. Das Team mit der effektivsten Klon-, Skills- sowie Waffenkombination, um die gegnerische Strategie zu kontern, hat die besten Siegchancen.