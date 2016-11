Sony zeigt Mini-Ausblick zur Zukunft von Playstation auf PSX

Sony zeigt einen Mini-Ausblick zur Zukunft von Playstation auf der Playstation Experience (PSX) an diesem Wochenende. Auf dem Playstation Blog schreibt Sony, dass es "Ankündigungen und einen Sneak-Peek in die Zukunft von Playstation" gebe. Ob damit eine erste Nennung der Playstation 5 gemeint sein könnte, bleibt natürlich offen. Wir sind gespannt, haben ein Team vor Ort in Kalifornien und werden natürlich vom Event direkt berichten.

