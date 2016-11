72-stündiger Bosskampf in Final Fantasy XV ist ein bisschen kürzer

Der als 72-stündiger Bosskampf in Final Fantasy XV während der Clueless Gamer-Episode von Conan O'Brien bekannt gewordene Kampf mit dem gigantischen Adamantoise-Monster ist offenbar doch ein bisschen kürzer. Während der Talkshow hatte ein PR-Mitarbeiter gesagt, der Kampf dauere 72 Stunden in Echtzeit. Game Director Hajime Tabata hatte später relativiert, dass das Abschließen des Kampfes etwa 15 Stunden dauere. Der YouTuber PowerPyx hat derweil herausgefunden, dass der Kampf eher so 50 Minuten in Echtzeit dauert. Er hat das Monster mit einem Level-69-Charakter und maximal ausgebauten Kombinationsattacken angegriffen. Sein Kommentar: "Unless you go afk for 71 hours, there's no way the fight will last that long", frei übersetzt heißt das, dass der Kampf niemals so lange dauert, außer man lässt 71 Stunden lang die Finger von der Tastatur. Hmm, kleiner PR-Fail irgendwie...

Werbung: