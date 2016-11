No Man's Sky von Vorwürfen wegen irreführender Werbung befreit

No Man's Sky wurde von der britischen ASA (Advertising Standards Authority) von allen Vorwürfen wegen irreführender Werbung befreit. Ende September hatte die Behörde den Vorwurf zu untersuchen begonnen. Es ging um den Vorwurf, dass die Steam-Page der Weltraumsimulation einen falschen Eindruck erweckt habe über den Inhalt des Spiels. Der gesamte Fall ist bei den Kollegen von Eurogamer dokumentiert. Nun ist also offiziell bestätigt, dass Hello Games seine potenziellen Kunden nicht getäuscht hat.

