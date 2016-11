Titanfall 2 gratis ausprobieren

Respawn Entertainment und Electronic Arts machen Titanfall 2 am Wochenende kostenlos verfügbar. Die Gratis-Spielrunde beginnt für EA Access- und Origin Access-Mitglieder am 30. November und ist für alle anderen Spieler ab dem 2. Dezember auf Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC verfügbar. Trial-Spieler werden den kompletten Multiplayer von Titanfall 2 erleben. Käufer der Vollversion können ihre Multiplayer-Fortschritte speichern und übernehmen.

