Dicker Day-1-Patch soll Die Zwerge aus PS4 und Xbox One aufhübschen

Die Veröffentlichung des Fantasy-Rollenspiels Die Zwerge steht kurz bevor (hier unsere Kritik). Ein dicker Day-1-Patch soll das Game aufhübschen, satte 7,13 GB werden auf der Playstation 4 geladen, immerhin 3,09 GB auf der Xbox One. Mit dem Patch sollen dem Entwickler bekannte Performance-Probleme bekämpft und weitere Verbesserungen auf Playstation und Xbox One hinzugefügt werden. Unter den Verbesserungen finden sich etwa Kamera-Updates, um Clipping zu vermeiden oder neue Marker auf der Weltkarte und eine Überarbeitung des UI in einigen Bereichen.

Eine Liste der wichtigsten Verbesserungen und Korrekturen für Playstation 4 und Xbox One sieht wie folgt aus:

Performance-Optimierungen

- Lag-Spikes in verschiedenen Zonen behoben

- Höhere FPS-Zahl in diversen Kampfarenen durch verbessertes Preloading, Feind-Verhalten und optimierte Wegfindung

- Höhere FPS-Zahl in einigen Abschnitten durch grafische Anpassungen/Optimierungen

- Überarbeitung einiger Texturen resultieren in verbesserten Ladezeiten und reduzieren die Gefahr von Lag-Spikes

Grafische Verbesserung

- Soft-Partikel in allen Qualitätsstufen

- Verbesserter Nebel in diversen Locations

- Weitere Effekte wie Rauch oder Dampf in diversen Locations

- Tone-Mapping/HDR-Anpassungen in diversen Locations

Allgemeine Verbesserungen

- Viele "camera colliders" wurden optimiert, um Kamera-Sprünge und -Clipping zu minimieren

- Nav-Mesh/Character Collider wurden ebenfalls verbessert

- Interface-Überarbeitung im Shop-, Level-Up-, Party- und Erfahrungspunkte-Bildschirm

- Rodarios "Fake Death"-Fähigkeit funktioniert nun wie geplant

- Balancing-Anpassungen in einigen Kämpfen

- Hinweis auf der Weltkarte hinzugefügt, der anzeigt, wie lange ein Dorf Angreifern standhält

- Wenn das Spiel pausiert wird, wird dies nun auf dem Bildschirm kenntlich gemacht

- Neben-Quests haben einen eigenen Marker auf der Weltkarte bekommen

- Weitere Hinweise in Ladebildschirmen

- Zweiter Slot für "Autosave" hinzugefügt - beide wechseln sich ab

Bug-Fixes

- Möglicher Absturz nach dem Neustart der Karte Mirfundia gefixt

- Möglicher Absturz nach dem ersten Kampf mit Bislipur gefixt

- Bug nach dem Treffen mit Anodkai und Djerun gefixt

- Bug nach dem Herabklettern von der Eiche gefixt

- Feststecken zwischen Objekten ist nicht länger möglich

- Render-Probleme mit Charakteren in der Benutzeroberfläche gefixt