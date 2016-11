Eddie "The Eagle" Edwards spielt Steep im Windtunnel - eine irre Aktion mit dem ebenso schrägen Skispringer aus England, der 1988 bei den Olympischen Spielen in Calgary großartiges geleistet hatte (nun, irgendwie jedenfalls). Edwards hat tatsächlich gegen zwei Profi-Skydiver gewonnen in einem Wingsuit-Rennen am Mont Blanc. Wir haben ein Video der Aktion, schaut mal rein. Steep erscheint am 2. Dezember 2016.

