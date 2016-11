Das erste Anspielen mit Nintendo Switch für Journalisten wird am 13. Januar 2017 mindestens in Tokio, London und New York stattfinden nach dem offiziellen Enthüllungsevent. Das berichtet Polygon. Klingt super - und in den Tagen danach dürfte schnell sichtbar werden, wie gut die Konsole bei den Journalisten ankommt.

Werbung: