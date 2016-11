Elfjähriger liefert sich nach GTA-Spielrunde reale Verfolgungsjagd auf kanadischem Highway

Ein Elfjähriger hat sich in Kanada eine Verfolgungsjagd im Auto seiner Eltern mit der Polizei geliefert - als Fahrer. In Vaughan, Ontario, hatte der Junge die Samstagnacht genutzt, um mit dem Wagen seiner Eltern eine Spritztour zu machen, nachdem er zuhause Grand Theft Auto gespielt hatte, wie die Polizei bekannt gab und The Globe and Mail berichtet. Der Junge war zeitweise mit 120 Sachen auf dem Highway unterwegs und wurde erst gefasst, nachdem ihn die Beamten zweimal festgesetzt hatten. Beim ersten Versuch stoppte der Junge seinen Wagen, wartete auf die Polizei und raste dann unvermittelt erneut los. Die Polizei berichtet, der Junge habe herausfinden wollen, wie es sich wirklich anfühlt, ein Auto zu fahren, nachdem er zuhause Grand Theft Auto gespielt hatte. Das Spiel ist übrigens ab 18 Jahren freigegeben.

