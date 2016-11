Forza Horizon 3: Blizzard Mountain enthüllt

Playground Games hat die Blizzard Mountain-Erweiterung für Forza Horizon 3 angekündigt, die am 13. Dezember 2016 erscheint. Wir brauchen Winterreifen, um in dem Extremsport-Spezialpark unterwegs zu sein oder gefrorenene Seen abzudriften. Mit dabei ist auch eine brandneue Kampagne mit rund 50 Events und Herausforderungen, um den König der Schneekoppe zu werden. Es gibt auch neue Bucket List Blueprint- und Rivalen-Events. Dazu gibt es 28 Achievements für 500 Gamerscore. Und ein paar frische Karren:

• 2016 Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX

• 1965 Ford F-100 Flareside Abatti Racing Trophy Truck

• 1975 Lancia Stratos HF Group 4

• 1985 Lancia Delta S4 Group B

• 2016 Nissan Titan Warrior Concept

• 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck

• 2016 Subaru #199 WRX STI VT15r Rally Car

• Eine unbekannte Barn Find-Karre