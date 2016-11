Just Cause-Macher enthüllen Jagdsimulation theHunter: Call of the Wild

Die Just Cause-Macher von Avalanche Studios enthüllen theHunter: Call of the Wild. Wie der Name nahelegt, handelt es sich um eine Jagderfahrung in einer großen, offenen Spielwelt. Entwickler ist offiziell Expansive Worlds, die das intensivste Jagdspiel aller Zeiten machen wollen. Es sind komplexe Verhaltenstrukturen der Tiere geplant, dynamisches Wetter, realistische Akustik, Tag-Nacht-Zyklus und präzise Ballistik. Die Spielwelt soll reale 50 Quadratkilometer groß sein. Das Spiel soll kommendes Jahr für PC erscheinen.

