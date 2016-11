Kritik zum Snowboardspiel Steep erst nach Launch

Die Kritik zum Snowboardspiel Steep wird bei Gamereactor und allen anderen Medien erst nach Launch zu lesen sein. Der Grund: Die Server des Spiels, das voll auf Multiplayer und Social-Media als Bindeglied im Gameplay setzt, werden erst am 2. Dezember um 9 Uhr deutscher Zeit online gehen. "Die Anzahl an Spielern, die zu dieser Zeit durch die Alpen fahren, wird zunächst begrenzt sein, sollte jedoch innerhalb der ersten Stunden und Tage stetig steigen", schreibt uns Ubisoft als Erklärung der Lage. Steep sei "von Anfang an als Mehrspielererfahrung entwickelt" worden. Wer mag, liest nochmal unsere Vorschau und wartet darauf, ob das fertige Spiel was taugt.

