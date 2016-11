Die Ankündigung von The Last of Us 2 soll offenbar am Wochenende im Rahmen der The Game Awards und Playstation Experience erfolgen. Das behauptet der im Regelfall in Sachen Sony bestens informierte Insider shinobi602 Natürlich wie immer ein Gerücht, aber es werden ja einige Enthüllungen erwartet. Und das neue Naughty Dog-Werk könnte sehr wohl eine davon sein.

Werbung: