Fetter Day-1-Patch für Final Fantasy XV

Wer morgen Final Fantasy XV spielen will, muss sich auf das Herunterladen eines fetten Day-1-Patch gefasst machen. Acht GB Daten will sich die PS4-Fassung holen, bevor es losgeht. Das "Crown Update" verbessert die Kamera und fügt neue Event-Szenen aus Kingsglaive: Final Fantasy XV und dem Omen-Trailer hinzu. Außerdem ist im Fähigkeitenbaum ein "Wait-Modus" zu finden, wir können eine Monsterpfeife finden, um Monster in Kämpfen zu rufen.

