Oh, da ist endlich ein neuer Kämpfer für Pokémon Tekken unterwegs? Scizor, Darkrai und Empoleon waren schon in den Patch-Dateien sichtbar - und die ersten beiden sind ja mittlerweile auch am Start. Via Twitter hat Bandai Namco nun angekündigt, dass am 1. Dezember eine neue Spielfigur enthüllt wird. Und wer wird das? Nun, wir tippen auf die Patch-Datei...

Werbung: