Neue Gerüchte über Marvel vs. Capcom 4

Von nicht allzu langer Zeit hat Capcom bestritten, dass Marvel vs. Capcom 4 in Arbeit ist. Nun sind neue Gerüchte aufgetaucht. An einer Stelle sind drei Bilder inklusive vermeintlichem Logo aufgetaucht und dazu zwei Screenshots. Demnach ist das Spiel exklusiv für die PS4 geplant (und würde dann in Rahmen der Playstation Experience in wenigen Tagen vorgestellt). Diese Annahme wird auch bei Neogaf von einem Insider gestützt, der häufiger bei Gerüchten richtig gelegen hat. Dennoch: Es sind und bleiben vorerst Gerüchte.

