No Man's Sky kriegt riesiges Foundation-Update

Nach Monaten der Stille und fast vollständiger Medienabstinenz haben Sean Murray und der Rest von Hello Games ein paar Details zum fetten Update 1.1 verraten, das No Man's Sky nun bekommt. Es hat sogar einen eigenen Namen bekommen: das "The Foundation Update". Es teilt das Spiel in drei Modi:

• Normal-Modus: das ist die originale Erkundungs-Variante, die wir bisher gespielt haben.

• Kreativ-Modus: erlaubt das Erforschen des Universums ohen Limits und lässt uns die größte Basis bauen, die möglich ist. Die Basis wird auf einem Planeten eingerichtet. Wir können Aliens anheuern als Hilfe für diverse Aufgaben wie Erkundung, Landwirtschaft oder Erfindungen.

• Survival-Modus: bringt eine herausforderndere Überlebenserfahrung.

Zudem wurden diverse Kleinigkeiten eingebaut, die komplette Liste ist You can read the entire list right hier veröffentlicht. Unter anderem kann man mehr Gegenstände tragen. Außerdem kann man riesige Frachtschiffe kaufen, um mehr Güter zu tranportieren und zu handeln. Und es gibt einen Photo-Modus, Grafikverbesserunegn und natürlich reichlich Bug-Fixes.