Wundervolle Welt als Blu-ray und in 3D genießen

Wollt ihr die Wundervolle Welt als Blu-ray und in vielleicht sogar in 3D genießen? Dann hat unser geschätzter Autor Kalle Max Hofmann was für euch am Start, denn der hat als Regisseur einen Film gedreht, der Wundervolle Welt heißt. Ist gestern in den Verkauf gestartet, wer mag, kann bei Amazon die reguläre Blu-ray bzw. DVD oder die 3D-Fassung kaufen.

Die Entstehung unseres blauen Planeten in der Unendlichkeit des Universums ist ein kosmisches Wunder. Im Laufe von Milliarden Jahren bewirkten komplexe und faszinierende Prozesse, dass sich unzählige Arten von Lebewesen entwickeln konnten. Wundervolle Welt lädt uns auf eine außergewöhnliche Reise ein, die uns die einzigartige Geschichte unserer Erde nahebringt: Vom äußeren Rand des Sonnensystems über die unergründlichen Tiefen der Ozeane und die weiten Savannen Afrikas bis zu den arktischen Sphären im ewigen Eis. In beeindruckenden Bildern erleben wir die Schönheit und die Vielfalt unserer Pflanzen- und Tierwelt. Verständlich aufbereitet und meisterhaft erzählt, bietet der Film ein visuell faszinierendes und lehrreiches Erlebnis für die ganze Familie.

Klingt gut, oder? Unser Autor Kalle ist halt auch ein kreatives Kerlchen, scheinbar ganz nebenbei hat der Fuchs eine abendfüllende Naturdoku für die ganze Familie gedreht und als Kontrastprogramm noch einen Zombie-Schocker in Buchform herausgebracht. Wo nimmt der Typ bloß die Zeit her, wenn er doch eigentlich den ganzen Tag PSVR-Spiele zocken muss, um unsere Kritiken zu schreiben? Egal, schaut doch mal beim Händler eures Vertrauens vorbei oder ordert im Netz.