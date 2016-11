Porsche will ab 2017 im eSport-Sektor mitmischen

Porsche will ab 2017 im eSport mitmischen. Das hat uns der für Branded Entertainment zuständige Manager Sebastian Hornung im Interview erklärt beim Treffen am Autodromo Vallelunga in Italien. "Wir arbeiten aktuell an der Roadmap, so dass Assetto Corsa einer der wichtigen Eckpfeiler sein wird", um den eSports-Sektor zu betreten. Porsche werde aber auch mit anderen Unternehmen und Publisher sprechen und tue dies aktuell bereits. "Da ist eine lange Historie beim Online-Racing, aber heutzutage wird es immer populärer, dass auch vor großem Publikum zu feiern". Ohne konkrete Termine zu nennen, sagte Hornung, dass Porsche die eSports-Pläne 2017 angehen wolle und sogar ein eigenes Porsche-eSport-Team möglich sei.

