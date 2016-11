Beyond Good & Evil 2 seit drei Jahren in Arbeit. Das hat Michel Ancel in einem Interview mit Kotaku bestätigt. Aktuell beschäftige das Team eine Problemstellung wie bei Star Citizen, das ebenso riesige Planetensysteme habe. Man selbst sei in dieser Sache aber weiter, frohlockte Ancel. Es wird aber noch einige Jahre dauern, bis das Adventure erscheint. Das hatte Ancel schon neulich bestätigt.

