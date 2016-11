Es gibt eine große Enthüllung von Gearbox Software am 1. Dezember. Das hat CEO Randy Pitchford via Twitter bestätigt. Die Antwort kam auf einen Tweet, in dem ein Fan nach einem potenziellen Duke Nukem/Gears of War-Crossover fragte. Mal schauen, was es wird. Borderlands 3 so ganz offiziell. Bulletstorm. Battleborn-Kram. Mal schauen, ist ja nicht mehr lang hin.

