In weniger als einem Monat eine Million Spieler für Landwirtschafts-Simulator 17 - das ist Giants Software mit dem neuen Teil der Erfolgsreihe gelungen. Focus Home Interactive hat das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Verkäufe sind zweimal so hoch wie beim Vorgänger. Allein via Steam wurden 220.000 Digitalkopien verkauft.

