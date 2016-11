Shantae: Half-Genie Hero ist nach drei Jahren fertig und wartet nun auf die Zertifikation. Way Forward hat dem Spiel allerdings noch keinen Termin gegeben. Außerdem haben sie via Kickstarter den Aufruf erneuert, dass die Kickstarter-Backer sich für eine Plattform entscheiden müssen: PS4, Wii U, Xbox One oder PC via Steam. Wer sich nicht bis zum 29. November 2016 entscheidet, kriegt automatisch die PC-Version.

