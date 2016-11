Britischer Händler verkauft Nintendo Switch garantiert für 198,50 Pfund

Ein britischer Händler verkauft die Nintendo Switch garantiert für 198,50 Pfund (aktuell 232,50 Euro) an Vorbesteller. Bei GameSeek ist das Angebot am Start, wobei nicht klar ist, ob sie den Preis wirklich kennen. Es könnte auch ein Lockangebot sein, für das der Händler eventuelle Mehrosten in Kauf nimmt. Einen ähnlichen Preis hatte vor einigen Tagen bereits der kanadische Ableger von Toys "R" Us genannt. Und: Wäre so ein Preispunkt für euch okay? 229 Euro? 239 Euro? Was müsste dafür in der Box sein?

