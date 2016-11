ExE-volution verbindet zwei Monster in Digimon World: Next Order

Digimon World: Next Order wird über eine neue Power-Up-Funktion namens ExE-volution verfügen, dazu neue weiterentwickelte Digimon und eine neue Story bietetn. Das hat Bandai Namco bestätigt. Mit der neuen Digitation ExE-volution (ExE) können Spieler das Blatt im Kampf zu ihren Gunsten wenden. Alle Digimon können sich weiterentwickeln. Zwei Digimon sind nun auch in der Lage, zu einem mächtigen Digimon zu verschmelzen. Das ist besonders in Gefahrensituationen von großem Vorteil. Diese spezielle Digitation kann nur einmal am Tag (Ingame-Zeit) angewendet werden, wenn das Digimon K.O. gegangen ist und eine starke Verbindung mit den Digimon-Partnern besteht.

