Hideo Kojima zeigt offenkundig mehr zu Death Stranding bei The Game Awards. Der Moderator der Show, Geoff Keighley, hat via Twitter geschrieben, dass der japanische Starentwickler an der Show teilnehme. Das wird sicherlich nicht nur zum Spaß passieren. Kojima wird auch auf der Playststaiton Experience in wenigen Tagen erwartet.

