Phil Spencer will Mario für Xbox und offeriert Nintendo dafür Banjo-Kazooie

Xbox-Chef Phil Spencer will Super Mario für Xbox und offeriert Nintendo dafür Banjo-Kazooie. Dass er Nintendo Switch sehr interessant finde, hatte Spencer neulich schon öffentlich gesagt. "Ich würde liebend gerne Mario auf Xbox sehen", sagte er nun in einem Interview. Im Gegenzug für eine Integration in eines der Xbox-Games würde er Banjo-Kazooie etwa in Super Smash Bros. kämpfen lassen. Ein Türöffner könnte die Zusammenarbeit beim Thema Minecraft sein. Dort hatte Nintendo bereits Mario in Minecraft auf der Wii U als Skin-Pack ins Spiel integriert.

